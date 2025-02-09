Трамп заявил, что поговорил с Путиным о конфликте на Украине

В К На верняка тёр с Вованом и Лексусом!

Владимир Соловьев СВОЙ МИРНЫЙ ПЛАН ТРАМП, НАВЕРНЯКА, НАМЕРЕН ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ПРИНУЖДЕНИЕ ИМ РОССИИ К МИРУ. СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ С НИМ РАЗГОВАРИВАТЬ! ТАКОВА АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ!