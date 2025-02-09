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Аргументы недели

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  • Евгений Петров
    Еще бы понять, чего он добивается.... Уж явно не о нас заботится🤔Минюст США упразд...
  • Сергей Мизирев
    Что ни говори,а Трамп не дятел.Минюст США упразд...
  • Run Николаева
    Если организация не выполняет своей работы-на кой ей платить?. Начиная с 2022-го надо было уже перестать, уж за 2023й...Россия отказалась...

Трамп заявил, что поговорил с Путиным о конфликте на Украине

Трамп заявил, что поговорил с Путиным о конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что поговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным о конфликте на Украине.

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Комментарии
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В К
На верняка тёр с Вованом и Лексусом!
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12 час.
Владимир Соловьев
СВОЙ МИРНЫЙ ПЛАН ТРАМП, НАВЕРНЯКА, НАМЕРЕН ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ПРИНУЖДЕНИЕ ИМ РОССИИ К МИРУ. СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ С НИМ РАЗГОВАРИВАТЬ! ТАКОВА АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ!
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10 час.
Игорь Васиков
Похоже сначала потренировался с Вованом и Лексусом. Если зачеты сдаст, возможно и с главным поговорит.
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10 час.
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