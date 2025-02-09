Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что поговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным о конфликте на Украине.
Трамп заявил, что поговорил с Путиным о конфликте на Украине
Комментарии
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В К
На верняка тёр с Вованом и Лексусом!
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12 час.
Владимир Соловьев
СВОЙ МИРНЫЙ ПЛАН ТРАМП, НАВЕРНЯКА, НАМЕРЕН ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ПРИНУЖДЕНИЕ ИМ РОССИИ К МИРУ. СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ С НИМ РАЗГОВАРИВАТЬ! ТАКОВА АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ!
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10 час.
Игорь Васиков
Похоже сначала потренировался с Вованом и Лексусом. Если зачеты сдаст, возможно и с главным поговорит.
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10 час.
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