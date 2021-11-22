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На Украине похвастались срывом запуска "Северного потока - 2"

На Украине похвастались срывом запуска "Северного потока - 2"

Проблемы, связанные с запуском "Северного потока – 2", являются заслугой украинской администрации. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, сообщивший о том, что задержка ввода магистрали вызвана усилиями официального Киева.

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