Еще одна группа детей из Первомайска отправились на отдых в Калужскую область

Обучающиеся общеобразовательных учреждений подшефного города в составе 95-ти человек выехали на отдых и оздоровление в Спортивно-оздоровительный центр «Дружба» города Малоярославец Калужской областиВторая группа детей из подшефного Первомайска отправилась на оздоровление в Калужскую область, сообщил глава района Сергей Колягин.