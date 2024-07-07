Еще одна группа детей из Первомайска отправились на отдых в Калужскую область

Обучающиеся общеобразовательных учреждений подшефного города в составе 95-ти человек выехали на отдых и оздоровление в Спортивно-оздоровительный центр «Дружба» города Малоярославец Калужской областиВторая группа детей из подшефного Первомайска отправилась на оздоровление в Калужскую область, сообщил глава района Сергей Колягин.
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