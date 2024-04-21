Российские войска взяли село Богдановка в ДНР

Овладеть населенным пунктом удалось благодаря действиям Южной группировкиПодразделения Южной группировки войск взяли под контроль село Богдановка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
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