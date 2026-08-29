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Аргументы и Факты

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Стало известно о новом масштабном сборе военных США, который готовит Хегсет

Стало известно о новом масштабном сборе военных США, который готовит Хегсет

Министр войны США Пит Хегсет планирует до конца года вновь собрать сотни высокопоставленных военных на базе морской пехоты Куантико в штате Вирджиния.

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