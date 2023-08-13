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Багин о драке с Нарижным: «Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить»

В декабре 2022 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигуристы подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве.

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