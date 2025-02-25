JAMA: компьютерный алгоритм научился выявлять 64% незаметных аномалий мозга

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен обнаруживать фокальную кортикальную дисплазию (ФКД) — одну из основных причин эпилепсии.
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