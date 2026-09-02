Развитие экономики РФ, закрытие баров и психиатрическая помощь

- Apple и Google изменили название озера Онтарио на «озеро Америка» на картах для пользователей в США; - ЦБ представил несколько сценариев развития экономики России - включая кризисный со ставкой в 19-21%; - Германия объявила о скором закрытии «Русского дома» в Берлине; - С сентября вступает в силу приказ Минздрава №666н, который расширяет спектр психиатрической помощи, включая лудоманию и «проблемы, связанные с образом жизни»; - Число баров в России за год сократилось на 6% - Владельцы отмечают, что выживают заведения с уникальной концепцией, а поход в бар стал восприниматься как «праздник».