Пройдет совет директоров МТС - основные события 8 февраля

В четверг, 8 февраля, совет директоров МТС одобрит сделки, стоимость которых превышает $100 млн, рассмотрит участие компании в других организациях и организационные изменения, а также обсудит статус программы трансформации ПАО «МТС» в 2023-2024 гг.