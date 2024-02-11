На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с РФ

Директор украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко выдвинул предложение об обмене останками российского государственного деятеля Петра Столыпина, захороненными на территории Киево-Печерской лавры, на украинских военных, находящихся на территории России.
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