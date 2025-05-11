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Мирный житель пострадал в Белгородской области от удара дрона по машине

Мирный житель пострадал в Белгородской области от удара дрона по машине

БПЛА атаковал машину в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues Атака украинских беспилотников на Белгородскую область не обошлась без пострадавших среди мирного населения.

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