Мирный житель пострадал в Белгородской области от удара дрона по машине

БПЛА атаковал машину в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues Атака украинских беспилотников на Белгородскую область не обошлась без пострадавших среди мирного населения.
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