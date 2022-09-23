Спецоперация: Сергей Миронов решил отправиться на «передок»

Спецоперация: Сергей Миронов решил отправиться на «передок»

Частичная мобилизация может коснуться представителей элит и дать им шанс показать единство с народом Вице-губернатор Камчатского края 42-летний Сергей Миронов оказался в числе призванных в ряды Вооруженных сил в рамках объявленной частичной мобилизации, пишет местное издание «Кам 24».

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