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«Ротор» стал самым посещаемым клубом ФНЛ в первой части сезона

Волгоградский «Ротор» занял первое место по посещаемости среди клубов Мелбет-Первой лиги в первой части нынешнего сезона, сообщает «РБ Спорт», в распоряжении которого оказалась презентация ФНЛ с итогами развития первой и второй лиг.

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