«Ротор» стал самым посещаемым клубом ФНЛ в первой части сезона

Волгоградский «Ротор» занял первое место по посещаемости среди клубов Мелбет-Первой лиги в первой части нынешнего сезона, сообщает «РБ Спорт», в распоряжении которого оказалась презентация ФНЛ с итогами развития первой и второй лиг.