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Военное обозрение

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Маркетплейс без кассы: что Ростех построил в PCAT и чего там пока нет

Маркетплейс без кассы: что Ростех построил в PCAT и чего там пока нет

Ростех расширил промышленный каталог PCAT на всю корпорацию — и в тот же день портал стал недоступен; но главный вопрос не в этом, а в том, что стоит за словом «маркетплейс».

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