Рөстәм Миңнеханов «Татарстан-1» командасын Россия чемпионатында җиңү белән котлады

ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Татарстан-1» командасын Россия чемпионатында җиңүе белән тәбрик итте. «Татарстан-1» командасын Россия чемпионатында чаңгы эстафетасында лаеклы җиңүе белән котлыйбыз! Кызлар, сез булдырасыз! Горурланабыз!» - дип язган республика җитәкчесе телеграм-каналында.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии