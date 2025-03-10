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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Рөстәм Миңнеханов «Татарстан-1» командасын Россия чемпионатында җиңү белән котлады

ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Татарстан-1» командасын Россия чемпионатында җиңүе белән тәбрик итте. «Татарстан-1» командасын Россия чемпионатында чаңгы эстафетасында лаеклы җиңүе белән котлыйбыз! Кызлар, сез булдырасыз! Горурланабыз!» - дип язган республика җитәкчесе телеграм-каналында.

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