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Дзюба, Кокорин и еще 8 легендарных футболистов РПЛ, которые так и не смогли найти себе команду на сезон

Дзюба, Кокорин и еще 8 легендарных футболистов РПЛ, которые так и не смогли найти себе команду на сезон

Осталось всего 10 дней!В ночь с 10-го на 11-е сентября в России закрылось летнее трансферное окно. Но клубы РПЛ до сих могут подписывать свободных агентов.

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