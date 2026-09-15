Дзюба, Кокорин и еще 8 легендарных футболистов РПЛ, которые так и не смогли найти себе команду на сезон

Осталось всего 10 дней!В ночь с 10-го на 11-е сентября в России закрылось летнее трансферное окно. Но клубы РПЛ до сих могут подписывать свободных агентов.
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