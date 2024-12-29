Лавров: РФ в процессе перевооружения ядерных сил придерживается лимитов по ДСНВ

РФ в рамках перевооружения своих стратегических ядерных сил четко придерживается лимитов, закрепленных в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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