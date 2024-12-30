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Царьград

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Военкоры показали видео, где коптер с дубиной сбил украинскую "Бабу-ягу"

Военкоры показали видео, где коптер с дубиной сбил украинскую "Бабу-ягу"

Военнослужащие армии России сбивают вражеские дроны, прикрепляя на свои БПЛА подручные средства.Бойцы армии России сумели сбить тяжёлые дроны-бомбардировщики ВСУ с помощью коптеров, с прикреплёнными на них дубинами и палками.

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