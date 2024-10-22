Пенсионерам рассказали, как выгоднее всего получать пенсию

Пенсионерам в России выгоднее всего получать пенсию на карту платежной системы «Мир» — так они могут получать повышенный кэшбэк и проценты на остаток средств, рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова «Газете.
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