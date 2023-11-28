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Концерт "Возвращение романса" пройдет в Алматы

Концерт "Возвращение романса" пройдет в Алматы

4 декабря 2023 года в 19:00 часов в Большом зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится концерт «Возвращение романса» с участием Государственного духового оркестра РК, передает inAlmaty.

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