Концерт "Возвращение романса" пройдет в Алматы

4 декабря 2023 года в 19:00 часов в Большом зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится концерт «Возвращение романса» с участием Государственного духового оркестра РК, передает inAlmaty.
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