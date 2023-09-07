Враг ударил артиллерией по Белгородской области. Без света пять населённых пунктов

Александр Лагуткин

То же, что она делает десятый год у Донецка, - убивает мирных жителей. Прошло полтора года войны, а из Марьинки и Авдеевки так и продолжаются ежедневные обстрелы. Более того уже ежедневно убивают наших людей в Курской и Белгородской. Хотя основная задача, поставленная перед МО Верховным, была - защита населения от обстрелов. Но МО последний год занималось в основном борьбой с ЧВК Вагнер. А сейчас спешно захватывает активы Пригожина в Сирии и африканских государствах. Даже свою ЧВК предварительно создали на бюджетные деньги.