Назван срок запуска производства авто на бывшем заводе Mercedes

Выпуск автомобилей на заводе Mercedes-Benz в Московской области планируют начать в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпромторга, вице-премьер России Денис Мантуров на вопрос журналистов о планах производства на бывшем предприятии немецкого автоконцерна Mercedes в РФ.
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