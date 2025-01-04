Flydubai продлила ограничение на полеты в Минводы и Сочи

Сообщается, что они приостановлены до 8-го и 9 января соответственно по «операционным причинам». Изначально авиакомпания объявила о прекращении рейсов с 27 декабря на неделю после крушения рейса «Азербайджанских авиалиний»Flydubai продлила приостановку полетов из Дубая в Сочи до 8 января и в Минводы до 9 января.