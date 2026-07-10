Экспедиция во Владимирскую область спасет 130 уникальных ремесел

С 10 по 14 июля исследователи отправятся в экспедицию по городам и селам Владимирской области. Организаторами поездки выступают крупные центры народного творчества при поддержке регионального Министерства культуры.
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