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Стив Айзерман: «Моя преданность «Детройту» никогда не ослабнет, с нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли. Горжусь, что остаюсь частью этой великой франшизы»

Стив Айзерман высказался о том, что покидает пост исполнительного вице-президента и генменеджера «Детройта».

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