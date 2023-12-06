"РГ": при удаленном запуске двигателя можно не заметить утечки техжидкостей

У стемы дистанционного запуска двигателя, которая актуальна в холодное время года, есть не только плюсы, но и минусы, рассказал "Российской газете" технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии