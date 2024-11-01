Ignio.com Дева. Еженедельный ювелирный гороскоп за 4 - 10 ноября

Звезды советуют вам примерить украшение с диоптазом. Именно этот камень активизирует вашу интеллектуальную деятельность и даст возможность быстро сконцентрироваться и сориентироваться в любых обстоятельствах.
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