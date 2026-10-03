Против глобалистов! Баррикадники сражались за суверенитет России

Трагическим событиям 1993 года в современном учебнике отечественной истории уделено три страницы, где говорится о политико-конституционном кризисе, хотя по сути это был государственный переворот, осуществлённый Ельциным.
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