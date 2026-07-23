ГД приняла закон о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении права ветеранам боевых действий, состоящим в браке, на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий.
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