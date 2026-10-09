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Епископ из ПЦУ "посвящал" уклонистов в диаконы за взятки

Епископ из ПЦУ "посвящал" уклонистов в диаконы за взятки

Согласно данным украинского реестра судебных решений, епископ Ужгородско‑Хустской епархии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) признан виновным в выдаче фиктивных документов о посвящении в сан диакона — таким образом он помогал военнообязанным избежать мобилизации .

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