Денис Боков принял участие в открытии слета студенческих отрядов ЦФО

Слет проводится впервые в Рязанской области, он пройдет с 9 по 11 октября. В церемонии открытия также участвовали руководитель Окружного штаба студенческих отрядов ЦФО Андрей Ватулин, председатель областного комитета по делам молодежи Виталий Косачев, депутат облдумы Владислав Фролов и председатель Совета ректоров Рязанской области Роман Калинин.