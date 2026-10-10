Денис Боков принял участие в открытии слета студенческих отрядов ЦФО

Слет проводится впервые в Рязанской области, он пройдет с 9 по 11 октября. В церемонии открытия также участвовали руководитель Окружного штаба студенческих отрядов ЦФО Андрей Ватулин, председатель областного комитета по делам молодежи Виталий Косачев, депутат облдумы Владислав Фролов и председатель Совета ректоров Рязанской области Роман Калинин.
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