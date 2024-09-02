Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна

Президент России Владимир Путин рассказал школьникам в городе Кызыл в Туве о вреде короткого сна. Глава государства призвал ребят не следовать его «плохому примеру» и отдыхать по восемь часов в сутки, передает Telegram-канал Ria Kremlinpool.
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