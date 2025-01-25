Detik: Основатель «русской деревни» Фрей задержан на Бали за махинации с землёй

Основатель комплекса апартаментов PARQ Ubud Андре Фрей задержан на индонезийском острове Бали. Владельца туристических объектов, которые из-за популярности среди туристов из РФ получили название «русская деревня», подозревают в махинациях с землёй.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии