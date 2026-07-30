Мэр Горловки сообщил о повреждении дома вследствие атаки ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении многоквартирного дома в центре города. Причиной происшествия стала атака украинских вооруженных сил, о чем он опубликовал информацию в своем Telegram-канале.
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