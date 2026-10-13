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Курские новости

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Для пациентов, принимающих Седжаро и Семавик, появился цифровой помощник 

Для пациентов, принимающих Седжаро и Семавик, появился цифровой помощник 

Приложение Stroynee объединяет информацию о препаратах для снижения веса с практическими инструментами: трекинг инъекций, питания, активности и эмоционального состояния, видеотренировки и игровые механики для мотивации.

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