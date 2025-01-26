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Тока не надо: «серые» майнеры похищают электричество на 10 млрд рублей в год

Тока не надо: «серые» майнеры похищают электричество на 10 млрд рублей в год

Хищения электричества в России «серыми» майнерами достигли суммы в 10 млрд в год. Только в регионах СКФО за 2024 год официально ущерб «Россетей» составил 424 млн рублей, рассказали «Известиям» в компании.

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