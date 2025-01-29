Управляют дронами. Каллас предложила запретить поставки в РФ джойстиков для видеоигр

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС рассматривает включение в новый пакет санкций против России джойстики для видеоигр, поскольку с их помощью российские военные якобы управляют дронами.
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