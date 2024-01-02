Новый год не задался с первого дня: пожар в частном доме Уссурийска

В Уссурийске Новый год для одной из семьи начался с пожара. Рано утром в доме загорелся потолок. Вовремя прибывшие на место спасатели смогли погасить огонь и не допустить его распространения на другие комнаты, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.