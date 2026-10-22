За неделю студенты, преподаватели и родители собрали 4 805 кг макулатуры. В этом сезоне победители в категории «Вузы» получат право высадить собственный именной лес в своем регионе.
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