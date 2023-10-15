Турки опровергли наличие задолженности перед россиянами за газ в размере $27,5 млрд

14 октября турецкая государственная трубопроводная компания BOTAS распространила коммюнике, в котором полностью опровергла наличие задолженности перед российской компанией «Газпром» за поставленный газ в размере $27,5 млрд и ведущихся переговорах о ее реструктуризации.
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