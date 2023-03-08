Стали известны подробности смертельного пожара в квартире на бульваре Новаторов

На месте возгорания обнаружили тело женщины, еще одного человека госпитализировали. Женщина погибла и еще один человек пострадал при пожаре в четырехкомнатной квартире на бульваре Новаторов, 59 в Кировском районе.
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