30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца

Когда дело доходит до предложения руки и сердца, некоторые будущие женихи решают отличиться. Они придумывают оригинальные сценарии и самые нестандартные способы, чтобы сделать этот важный момент запоминающимся.
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