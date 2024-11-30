В Эстонию прибыли шесть кораблей НАТО

Шесть кораблей НАТО прибыли в Таллин, сообщает 30 ноября телерадиокомпания ERR. «В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО», — говорится в сообщении.