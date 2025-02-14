Трамп объяснил, почему первым позвонил Путину, а не Зеленскому

Для Вашингтона было важно выяснить позицию Москвы, поскольку ответ Киева ему и так был известен.Президент США Дональд Трамп объяснил, почему посчитал правильным провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а не с украинским лидером Владимиром Зеленским.