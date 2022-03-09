Как убрать живот мужчине за несколько недель. Факторы, влияющие на появление живота

Немаловажным аспектом при наборе жировой ткани является нарушение обмена веществ (метаболизма). Нарушению метаболизма способствует ряд причин: неправильное питание; возраст; нарушение режима сна и отдыха; нарушение работы органов пищеварения.
Немаловажным аспектом при наборе жировой ткани является нарушение обмена веществ (метаболизма). Нарушению метаболизма способствует ряд причин: неправильное питание; возраст; нарушение режима сна и отдыха; нарушение работы органов пищеварения.
Свежие комментарии