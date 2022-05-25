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26.05.26==Европа ошиблась в дружелюбии украинских беженцев,но ещё не понимает насколько ошиблась

26.05.26==Европа ошиблась в дружелюбии украинских беженцев,но ещё не понимает насколько ошиблась

Похоже что мои предсказания начинают сбываться и украинцы, таки не доведут до добра Европу! Ещё десять месяцев назад я написала шуточную статью: «Представьте что было бы если бы Украина вступила в Евросоюз и НАТО и посмейтесь вместе со мной.

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