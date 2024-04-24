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Замминистра обороны Тимур Иванов арестован и отправлен в СИЗО: кадры из зала суда

Замминистра обороны Тимур Иванов арестован и отправлен в СИЗО: кадры из зала суда

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия в отношении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня.

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