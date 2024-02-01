В Новочебоксарске рабочего зажало листами МДФ на дверной фабрике

В Новочебоксарске перед судом предстанет мастер предприятия по производству дверей. 44-летний мастер производственного участка обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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