В Смоленске сотрудники УМВД обсудили со студентами меры профилактики деструктивного поведения среди молодых людей

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области посещают образовательные учреждения, в которых проводят лекции направленные на профилактику вовлечения молодежи в противоправную деятельность, а также формирование у молодого поколения правосознания и нетерпимости к экстремистской идеологии.
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