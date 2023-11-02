В Смоленске сотрудники УМВД обсудили со студентами меры профилактики деструктивного поведения среди молодых людей

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области посещают образовательные учреждения, в которых проводят лекции направленные на профилактику вовлечения молодежи в противоправную деятельность, а также формирование у молодого поколения правосознания и нетерпимости к экстремистской идеологии.