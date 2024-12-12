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  • Вовладар Даров
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«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»: нацисты заставили извиняться одесситку, но…

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»: нацисты заставили извиняться одесситку, но…

«У нас люди посходили с ума — вместо того, чтобы идти на правительство, они идут на своих же». За этот и другие проблески здравого смысла на девчонку из Одессы, ведущую стримы в Тик Ток, ополчились нацисты и нацистские СМИ, обвинив ее в оправдании российской агрессии, призывах к проведению референдума по отсоединению от Украины и прочей «работе на Кремль».

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